На Донеччині з'явилися відомості про нові жертви російських обстрілів: 6 загиблих, 6 поранених

Донецька ОВА повідомила про нові жертви обстрілів армії РФ серед мирного населення області. Фото: ОВА

Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про нові жертви російських обстрілів серед мирного населення області.

«Сьогодні вдалося встановити інформацію про 5 жителів області, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 особи віком від 47 до 68 років, ще один загиблий учора — 40-річний житель Мирнограда», — йдеться у повідомленні ОВА.

Крім того, вже сьогодні, 5 травня, росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді та ще трьох – у Новодонецькому.

Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, в Іванопіллі Костянтинівської громади Донецької області через російські обстріли сьогодні, 5 травня, загинула одна людина, двоє поранені.