Росіяни вдарили по Мирнограду та Новодонецькому на Донеччині: поранені вісім людей, серед них мама з дітьми

Наслідки обстрілу селища Новодонецьке на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

5 травня об 11:45 російські окупанти FPV-дроном влучили по автомобілю у місті Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Внаслідок атаки отримали мінно-вибухову травму та осколкові поранення троє цивільних у віці 20, 24 та 25 років.



Вже о 13.00 армія РФ повторно обстріляла місто. Цього разу росіяни завдали удару з БПЛА по мотоциклу, на якому їхали дві людини. У 60-річної постраждалої діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом. Чоловік у віці 63 років отримав осколкові поранення.



Через деякий час під прицілом загарбників опинилося селище Новодонецьке Краматорського району. Засіб ураження вдарив по багатоквартирному будинку. У будинку осколкові поранення та відкритий перелом отримали мама 37 років та її 2-річна дочка, а у 10-річного сина жінки, який грав у дворі, гостра реакція на стрес. Стан жінки та дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Тип озброєння встановлюється.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області уточнили, що пошкоджений будинок, в якому жила родина.

Нагадаємо, що вранці 5 травня армія РФ дронами атакувала підприємство в Донецькій області, внаслідок чого рятувальники понад п'ять годин гасили масштабну пожежу.