ЗСУ в деяких місцях перехопили тактичну ініціативу на Покровському напрямку – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Однак, за його словами, завдяки діям Сил оборони України вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні та в деяких місцях перехопити тактичну ініціативу.



«425-й окремий штурмовий полк «Скала» – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та знищує загарбників. Зусиллями «Скали» Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі під час Харківської наступальної операції, так було й цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом», – розповів головком.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили позиції у військ РФ під містом Покровськ на Донеччині.