У Костянтинівці обстрілами пошкоджені два із трьох водогонів. Що відомо

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів пошкоджені два із трьох водогонів, які забезпечували водопостачання громади. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій. Водопостачання до міста здійснюється у недостатній кількості.



«Міська військова адміністрація вживає всіх можливих заходів для стабілізації ситуації. Зараз проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води по черзі в ті райони, де це ще технічно можливо. Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду», – заявили у МВА.

Нагадаємо, що 5 травня росіяни вдарили по місту Мирноград та селищу Новодонецьке на Донеччині, внаслідок чого поранені вісім людей, серед них мама з дітьми.