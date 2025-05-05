Війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Станом на ранок-день 5 травня йшли активні бойові дії на Покровському напрямку неподалік кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, там немає постійного просування російських військ.



«Ситуація наступна: і на цьому напрямку, і на сусідньому Новопавлівському напрямку росіяни справді намагаються рухатися на захід у бік Дніпропетровської області. Намагаються це робити досить активно. Якщо на Новопавлівському напрямку вони це робили давно, то на Покровському напрямку трохи змістили фокус зусиль зі спроби піти на саме місто і зі східного боку обходити та йти на трасу «Покровськ-Костянтинівка», а на заході та півдні трохи просуватися до кордону. Сказати, що це серйозне просування порівняно з тим, що вони мали – я не можу. Просто змінився вектор. Можливо, це робиться для символічного виходу на кордон області. Однак, чесно кажучи, з військової точки зору особливої потреби я не бачу. І з символічної точки зору дивно виглядає: якщо цим можна похвалитися перед власним населенням, то це якось смішно. Це не «до Берліна дійти» – погодьтеся», – сказав Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на цьому напрямку вздовж річки та невелика щільність населених пунктів.



«В принципі там у них та сама тактика, яка взагалі стає «модною» – це активні мотоциклетні штурми, активні штурми на легких транспортних засобах. І тут це виправдано, тут це диктує місцевість, бо якось рухатись на танках, коли в тебе може прилетіти FPV – було б нерозумно. Та й не так багато у них зараз важкої техніки», – додав він.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили, що армія РФ просунулася поблизу сіл Новоолександрівка та Котлярівка на Покровському напрямку. Останні два села знаходяться неподалік кордону з Дніпропетровською областю. Завдяки просуванню біля Котлярівки окупанти тепер знаходяться за менш ніж три кілометри від адмінкордону.