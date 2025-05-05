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Росіяни використовують новий безпілотник «КУБ-2» для ударів у Донецькій області. Що про нього відомо

05 травня 2025, 22:50

Росіяни використовують новий безпілотник «КУБ-2» для ударів у Донецькій області. Що про нього відомо

Російський дрон «КУБ». Фото: кадр із відео Російський дрон «КУБ». Фото: кадр із відео

Наразі відомо про три випадки використання російського БПЛА «КУБ-2» для ударів у Донецькій області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, це вдосконалена версія дрона «КУБ».

«Перший був невдалим у використанні, раніше про нього чули. Щодо «КУБ-2», то РФ його анонсувала наприкінці січня 2025 року на одній із виставок. Заявленої дальності використання у відкритих джерелах поки що немає. Він має збільшену бойову частину, де кількість вибухової частини становить 10 кілограмів. Якщо це позиціюється аналогом «Ланцета», який має мінімальну відстань використання 40 кілометрів, а «Ланцет-3» – до 70, то, швидше за все, дальність аналога – до 40 кілометрів з огляду на важку бойову частину. Це в принципі відповідає заявленій характеристиці моменту дальності від лінії фронту, на якій цей дрон був використаний саме на в'їзді до міста Слов'янськ. Там було уражено автомобіль Mitsubishi L200», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня на в'їзді до Слов'янська російський дрон вдарив по автомобілю. Місто знаходиться за 25 кілометрів від лінії фронту. Ймовірно, це перший випадок удару БПЛА по машині у цьому районі, який вважався відносним тилом.

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Дмитро Запорожець
Місця
Донецька область Слов'янськ
Організації
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@novosti.dn.ua

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