Рекорд під Покровськом: 10 БТР і 90 мотоциклів армії РФ «розмотані» – речник «Хортиці»

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Війська Росії втрачають величезну кількість техніки та людей, але продовжують атаки на Покровському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там загарбники почали застосовувати нову тактику – намагаються проскочити через «сіру зону» на мотоциклах, щоб швидше і не потрапити під удар дрона, але марно.



«Був прецедент під Покровськом один в один: 10 БТР та 90 мотоциклів – це якраз рекордна кількість. Усі 90 мотоциклів «розмотані». Іронічно, що навпаки вийшло, що хтось із БТР якимось чином встиг втекти, а мотоциклісти не втекли взагалі. Може у них якийсь задум, але тоді вони щось не то собі задумали», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».



«Новини Донбасу» повідомляли про цей випадок 17 квітня. Масштабний механізований штурм росіян тоді відбила 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина» НГУ.



За уточненими даними в результаті того бою були знищені 96 мотоциклів, 21 ББМ, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Як повідомляв командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, армія РФ втратила понад 240 військовослужбовців убитими та пораненими.

Нагадаємо, що війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.