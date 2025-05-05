Росія втрачає величезну кількість техніки та солдатів на Покровському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Війська Росії втрачають величезну кількість техніки та людей, але продовжують атаки на Покровському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там загарбники почали застосовувати нову тактику – намагаються проскочити через «сіру зону» на мотоциклах, щоб швидше і не потрапити під удар дрона, але марно.



«Був прецедент під Покровськом один в один: 10 БТР та 90 мотоциклів – це якраз рекордна кількість. Усі 90 мотоциклів «розмотані». Іронічно, що навпаки вийшло, що хтось із БТР якимось чином встиг втекти, а мотоциклісти не втекли взагалі. Може у них якийсь задум, але тоді вони щось не то собі задумали», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.