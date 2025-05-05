Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині

Політика



Президент США Дональд Трамп заявив про можливість зустрічі з Володимиром Путіним у середині травня у Саудівській Аравії. Водночас Кремль стверджує, що такої поїздки у графіку Путіна немає.



Суспільство



Голова Сумської районної адміністрації Михайло Мельник закликав мешканців міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватись. Ці міста знаходяться неподалік кордону з Росією.



Бойові дії



Росіяни вдарили по Мирнограду та Новодонецькому на Донеччині, поранено восьмеро людей, серед них мама з дітьми, у Новоекономічному загинула одна людина. У Костянтинівці одна людина загинула, двоє поранено, пошкоджено медичний заклад та два з трьох водопроводів, які забезпечували водопостачання громади. На Одещині загинула одна людина, пошкоджено приватні будинки, спалахнули пожежі - дані про інших постраждалих уточнюють.



Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Проте, за його словами, Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні та у деяких місцях перехопити тактичну ініціативу.



Внаслідок удару по пункту управління підрозділами БПЛА російських військ поблизу селища Тьоткіно Курської області ліквідовано до 20 окупантів та знищено їх техніку. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів.