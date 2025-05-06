Окупанти вдарили по Харкову та області: 11 людей постраждали

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і п'ять населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 11 осіб, четверо з них - у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог застосував 20 БпЛА типу «Герань-2» по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському - загалом по восьми локаціях. На найбільшому ринку Харкова - «Барабашово» - спалахнула масштабна пожежа: повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 - пошкоджено. Під обстріл також потрапили житлові будинки та припарковані автомобілі.
Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:
За добу зафіксовано 200 бойових зіткнень.
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