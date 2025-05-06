Окупанти вдарили по Харкову та області: 11 людей постраждали

Результат атаки на Харківщину. Фото: ТГ-канал Синєгубов

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і п'ять населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 11 осіб, четверо з них - у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Ворог застосував 20 БпЛА типу «Герань-2» по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському - загалом по восьми локаціях. На найбільшому ринку Харкова - «Барабашово» - спалахнула масштабна пожежа: повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 - пошкоджено. Під обстріл також потрапили житлові будинки та припарковані автомобілі.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

8 керованих авіабомб (КАБ),

7 FPV-дронів,

20 дронів-камікадзе «Герань-2».

Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:

в Ізюмському районі - 14 приватних будинків;

у Куп'янському районі - 2 приватні будинки, склад і 2 автомобілі;

у Харківському районі - 8 приватних будинків і пожежна частина.

За добу зафіксовано 200 бойових зіткнень.