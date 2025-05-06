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З'явилися повідомлення про загибель командира 76-ї дивізії РФ

06 травня 2025, 11:00

З'явилися повідомлення про загибель командира 76-ї дивізії РФ

Абдулазіз Ширінбегович Шихабідов імовірно загинув. Фото: тг-канал Exilenova+ Абдулазіз Ширінбегович Шихабідов імовірно загинув. Фото: тг-канал Exilenova+

На російських ресурсах поширюються повідомлення про загибель полковника Абдулазіза Ширінбеговича Шихабідова — командира 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Про це повідомив телеграм-канал «Exilenova+».

Шихабідов брав активну участь у війні проти України. У 2022 році він командував 51-м парашутно-десантним полком, який діяв на Київщині, включно з Бучею та Ірпенем. Раніше його підрозділи також брали участь у бойових діях у Південній Осетії та Сирії.

За даними джерел, полковник очікував на присвоєння генеральського звання 2025 року і був удостоєний похвали від Путіна за «героїчні успіхи» дивізії.

Нагадаємо, в Балашисі підірвали заступника начальника оперативного управління ГШ РФ.

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