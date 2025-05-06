Понад сотню газопроводів пошкоджено за тиждень у Донецькій області — Донецькоблгаз

У Донецькоблгазі повідомили про пошкодження понад сотні газопроводів за тиждень у населених пунктах області. Фото: Донецькоблгаз

За тиждень на Донеччині було пошкоджено понад 100 газопроводів. Про це сьогодні повідомляє Донецькоблгаз.

Зазначається, що у Костянтинівці було виявлено 48 пошкоджень газових мереж, що призвело до відключення газу у 59 абонентів. У ході відновлювальних робіт вдалося повернути газ 156 абонентам.

«У Слов'янську на системі газопостачання зафіксовано 4 пошкодження, внаслідок чого 10 абонентів залишилися без газу. Також 60 абонентів залишилися без подачі газу через самовільне перекриття запірної арматури у багатоквартирному будинку», — йдеться у повідомленні.

У Лимані було виявлено 3 пошкодження газопроводів, через що один абонент залишився без газу. Відновлювальні роботи дозволили повернути газ п'ятьом абонентам.

У Краматорську за тиждень сталося 9 пошкоджень газових мереж, через що один абонент залишився без газу. Роботи щодо відновлення газопостачання дозволили повернути газ п'ятьом абонентам.

У Дружківці за тиждень сталося 2 аварійні випадки, внаслідок чого без газу залишилося п'ять абонентів, зазначили в Донецькоблгазі.