Україна і НАТО шукають спосіб боротьби з FPV-дронами на оптоволокні

РФ атакує дроном на оптоволокні ЗСУ у Костянтинівці.

Україна і НАТО об'єднують зусилля для посилення протидії FPV-дронам на оптоволокні, повідомляє Міністерство оборони України.



Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) у співпраці з Командуванням об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації (ACT) оголошує проведення чергового NATO Innovation Challenge.



Хакатон, який відбудеться 20 червня в Таллінні (Естонія), продовжує зусилля України та НАТО з пошуку ефективних рішень для протидії сучасним повітряним загрозам.



Майбутній конкурс націлений на протидію FPV-дронам на оптоволокні - одній з найактуальніших загроз сучасної війни. Ці дрони стійкі до традиційних засобів радіоелектронної боротьби та становлять серйозний виклик як для Сил оборони України, так і для країн Альянсу.



У зв'язку з цим JATEC ініціював пошук технологій, здатних виявляти, відстежувати й нейтралізувати такі загрози. Крайній термін подання заявок - 30 травня.

До участі запрошуються представники оборонної промисловості країн-членів НАТО та України. Основні напрями розробок:

системи виявлення та пріоритизації цілей (радіолокаційні, оптичні, акустичні, теплові, гібридні);

швидке і точне відстеження малих високошвидкісних цілей;

кінетичні та некінетичні засоби ураження (зокрема спрямована енергія, сітки, інтелектуальні боєприпаси).

На етапі попереднього відбору будуть розглянуті заявки тільки від організацій, зареєстрованих у країнах НАТО. Учасники мають бути громадянами країн-членів. Однак українські компанії також запрошені: їхні пропозиції можуть бути інтегровані на наступних етапах конкурсу.



Учасникам пропонується розробляти інноваційні концепції, системи та інтегровані архітектури для виявлення, наведення, відстеження та нейтралізації FPV-дронів на оптоволокні.

Технічні вимоги до рішень:

дальність виявлення - від 500 м;

можливість роботи в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов;

вага – не більше 100 кг;

вартість - до 100 тис. доларів.

Переможці зможуть представити свої розробки експертам НАТО, зміцнити обороноздатність України та Альянсу, а також налагодити співпрацю з провідними інноваційними центрами.



Приклад: Ворог атакує дроном на оптоволокні українських бійців у Костянтинівці за 14 км від лінії фронту.