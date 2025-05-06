Проукраїнський кандидат Мерц вирішив відмовитись від другого туру голосування на виборах канцлера ФРН — Bild

ЗМІ повідомляють, що Фрідріх Мерц вирішив відмовитись від участі у другому турі голосування на виборах канцлера ФРН після невдачі у першому турі. Фото: ZDF

Фрідріху Мерцю не вистачило голосів, щоб стати канцлером ФРН, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що у першому турі голосування у Бундестазі він отримав 310 голосів за необхідних 316.

Пізніше німецьке видання Bild повідомило, що Мерц вирішив відмовитись від другого туру голосування на виборах канцлера ФРН у Бундестазі.

Зазначається, що лідер фракції «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Аліса Вайдель вже зажадала його відставки та проведення нових виборів.

Bild зазначає, що провал у першому турі став для Мерца серйозним ударом і на міжнародній арені: під питанням опинилися його візити до Парижа та Варшави, заплановані на 7 травня.

Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом.