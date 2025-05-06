Російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по HIMARS ЗСУ

Спостереження за РСЗВ. Фото: кадр із відео

Російський FPV-дрон на оптоволокні вразив реактивну систему залпового вогню HIMARS Збройних сил України. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».



Уточнюється, що удар було завдано в районі Костянтинівки, приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.



Раніше експерт зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов публікував відео, на якому російський дрон на оптоволокні атакує українські позиції за 14 км від лінії фронту — також у районі Костянтинівки.



Це підтверджує зростаючу загрозу від дронів з управлінням по кабелю, невразливих для засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що Україна та НАТО шукають спосіб боротьби з FPV-дронами на оптоволокні.