«Білі янголи» евакуювали батька з трьома доньками з-під обстрілів

Евакуація з Покровського району. Фото: кадр із відео

Трьох сестер та їхнього батька евакуювали «Білі янголи» з прифронтового села Світле Покровського району, повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Донецької області.







Дівчаток віком 9, 14 і 17 років самостійно виховує батько — їхня мати померла 8 років тому. Чоловік зізнався, що останнім часом вибухи стали відбуватися частіше і ближче, тому він зважився на евакуацію заради безпеки дочок.



Через загрозу обстрілів з боку РФ, зокрема із застосуванням дронів, поліцейські вивозили сім'ю броньованим автомобілем із дотриманням усіх заходів безпеки.



За підтримки волонтерів для родини вже підготовлено безпечний притулок на Київщині.