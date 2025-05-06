«Білі янголи» евакуювали батька з трьома доньками з-під обстрілів

Трьох сестер та їхнього батька евакуювали «Білі янголи» з прифронтового села Світле Покровського району, повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Донецької області.
Дівчаток віком 9, 14 і 17 років самостійно виховує батько — їхня мати померла 8 років тому. Чоловік зізнався, що останнім часом вибухи стали відбуватися частіше і ближче, тому він зважився на евакуацію заради безпеки дочок.
Через загрозу обстрілів з боку РФ, зокрема із застосуванням дронів, поліцейські вивозили сім'ю броньованим автомобілем із дотриманням усіх заходів безпеки.
За підтримки волонтерів для родини вже підготовлено безпечний притулок на Київщині.
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