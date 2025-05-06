МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по бліндажу та опорнику РФ у Тьоткіно

«Приліт» GBU-39 у Тьоткіно. Фото: кадр із відео

МіГ-29 скиданням GBU-39 знищив бліндаж і вогневу позицію РФ у Тьоткіно. Про це повідомляється в блозі українських пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



«Трохи в продовження теми укріплень окупантів — як я вже писав, вони влаштовують вогневі позиції в будинках, зриваючи підлогу і викопуючи бліндажі. Тепер подивіться уважно, як з моменту минулого удару за місяць укріплення виросло — воно проходить цивільною вулицею просто під будинками», - йдеться в повідомленні.



Також пілоти додають: «Тьоткіно вигрібає за всіх — за два дні наші льотчики влаштували тут справжнє сафарі».

Раніше пілоти МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищили укріпрайон російських окупантів з особовим складом та боєкомплектом, скинувши високоточну авіабомбу GBU-39.