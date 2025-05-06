Україна повернула з полону 205 захисників у День піхоти

205 українських військових повернулися з полону 6 травня. Фото: Офіс Омбудсмана України

Шостого травня, у День української піхоти, завдяки роботі Координаційного штабу за дорученням Президента України вдалося звільнити з російського полону понад дві сотні українських Захисників. Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.







Цього разу серед звільнених — представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повертаються три українські офіцери та 202 солдати й сержанти.



Звільнені захисники воювали на Донецькому та Луганському напрямках, у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Київській областях, а також у складі гарнізону Маріуполя.



Сьогоднішній обмін став п'ятим цього року і 64-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом із березня 2022 року вдалося звільнити 4757 українців.



«Щиро дякуємо за сприяння в організації обміну Об'єднаним Арабським Еміратам та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради звільнення наших людей», - йдеться у повідомленні.



Звільнені отримають медичну допомогу, одяг, засоби гігієни, виплати за час полону та одноразову матеріальну допомогу. Також їм буде надано можливість пройти реабілітацію та реінтеграцію.