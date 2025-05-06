Окупанти просунулися біля Кам'янки та Білогорівки — DeepState

ЗСУ продовжує стримувати атаки ЗС РФ. Фото: Генштаб

Окупаційна армія РФ просунулася в районах Кам'янки та Білогорівки. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



За даними аналітиків, у районі Кам'янки просуванню окупантів сприяє 45-й інженерно-саперний полк РФ.

Просування ЗС РФ біля Кам'янки. Фото: скріншот DeepState

Тим часом у районі Білогорівки на позиції Сил оборони України чинить тиск одразу дві російські бригади — 127-ма окрема мотострілецька і 6-та окрема мотострілецька.

Просування ЗС РФ у районі Білогорівки. Фото: скріншот DeepState

Водночас у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 зазначено, що на Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Раніше на російських ресурсах з'явилися повідомлення про загибель полковника Абдулазіза Ширінбеговича Шихабідова — командира 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.