У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата

Представники Комуністичної партії РФ під час візиту до Донецька.

Минулого тижня в окупований Донецьк приїхали представники Комуністичної партії РФ, включно з її головою Борисом Литвиновим, повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Щоб «яскраво» висвітлити візит, у четвер і п'ятницю учнів початкових класів знімали з уроків, фотографували з російськими депутатами та водили на показ фільму «Битва за нашу радянську Україну».

Пропагандистський фільм, представлений у Донецьку, — «Битва за нашу радянську Україну».

Однак запланована пропаганда дала збій: коли один із дітей запитав: «Так виходить, Донецьк — це Україна?», Литвинов зніяковів, а запис одразу ж припинили.