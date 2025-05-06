Оточили та змусили скласти зброю: на Донеччині росіяни розстріляли полонених українських військових

Російські окупанти на позиції ЗСУ у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

3 травня троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Волноваського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Під час штурму окупанти оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатися в полон. Усвідомлюючи, що бійці ЗСУ не можуть чинити опір, росіяни розстріляли їх з автоматів.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала військових РФ, які наказали розстріляти та відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ на Донеччині.