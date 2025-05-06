ЗСУ з HIMARS вдарили по штурмовій роті армії РФ на Запоріжжі: загинули понад 20 окупантів, серед них офіцери

Окуповане село Мирне у Запорізькій області. Фото: карта DeepState

Вночі 2 травня українські війська з РСЗВ HIMARS завдали ракетного удару по місцю зосередження військовослужбовців підрозділу штурмової роти 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ поблизу окупованого села Мирне Запорізької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Внаслідок удару загинули 22 військовослужбовці роти, з них троє – офіцери. По поранених точних даних немає.



Раніше у цьому районі була відзначена робота розвідувального БПЛА.

Нагадаємо, що 4 травня українська авіація вдарила по російському пункту управління БПЛА в Курській області, внаслідок чого ліквідовані до 20 військових РФ.