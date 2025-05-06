Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються дійти до Дніпропетровської області – ЗСУ

06 травня 2025, 21:46

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються дійти до Дніпропетровської області – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState Ситуація на Новопавлівському напрямку поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російські загарбники намагаються дійти Дніпропетровської області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Однак, за його словами, вже цілком очевидно, що до 9 травня війська РФ не дійдуть до адмінкордону.

«Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору це не має виправдання, а з політичної – просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону – «ну, ви великі молодці». Нарешті дійшли за практично 11 років війни. І при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися», – заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Місця
Донецька область Дніпропетровська область Новопавлівський напрямок
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Кордон
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
14:14
ФСБ готує провокації 9 Травня для звинувачення опору
10:40
Школярів у Севастополі змушують обирати виші РФ
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
усі новини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
22:54
Українські війська зупинили наступ російської піхоти під Покровськом: кадри
22:37
«Шахеди» атакували Запоріжжя: під завалами люди, виникла пожежа
22:23
Російська авіація скинула п'ять авіабомб на Костянтинівку: у місті пошкоджений шляхопровід, проїзд неможливий
21:46
На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються дійти до Дніпропетровської області – ЗСУ
20:58
ЗСУ з HIMARS вдарили по штурмовій роті армії РФ на Запоріжжі: загинули понад 20 окупантів, серед них офіцери
19:29
Оточили та змусили скласти зброю: на Донеччині росіяни розстріляли полонених українських військових
19:08
Росія завдала ракетного удару по передмістю Сум: є загиблі та поранені, серед них діти
18:45
ЗСУ знищили кілька російських загальновійськових армій під Покровськом – «Хортиця»
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
18:22
Краматорськ втретє за день потрапив під обстріл: є влучання у приватному секторі
17:47
ППО збила 9 «Шахедів» над Одесою в ніч на 6 травня
17:46
Російська армія обстріляла підприємство під Дружківкою: виникла масштабна пожежа
16:56
Окупанти просунулися біля Кам'янки та Білогорівки — DeepState
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:11
Україна повернула з полону 205 захисників у День піхоти
15:30
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по бліндажу та опорнику РФ у Тьоткіно
15:05
У Комишанах через обстріл РФ загинула 55-річна жінка
14:36
«Білі янголи» евакуювали батька з трьома доньками з-під обстрілів
13:48
Бразилія хоче виступити посередником у переговорах щодо України — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській піхоті під Покровськом. Фото: кадр із відео Українські війська зупинили наступ російської піхоти під Покровськом: кадри
06 травня, 22:54
Момент знищення «Шахеда» над Одесою. Фото: кадр із відео ППО збила 9 «Шахедів» над Одесою в ніч на 6 травня
06 травня, 17:47
Наслідки обстрілу підприємства у селищі Новогригорівка на Донеччині. Фото: ДСНС Російська армія обстріляла підприємство під Дружківкою: виникла масштабна пожежа
06 травня, 17:46
205 українських військових повернулися з полону 6 травня. Фото: Офіс Омбудсмана України Україна повернула з полону 205 захисників у День піхоти
06 травня, 16:11
«Приліт» GBU-39 у Тьоткіно. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по бліндажу та опорнику РФ у Тьоткіно
06 травня, 15:30
Евакуація з Покровського району. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали батька з трьома доньками з-під обстрілів
06 травня, 14:36

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір