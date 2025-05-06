На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються дійти до Дніпропетровської області – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російські загарбники намагаються дійти Дніпропетровської області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, вже цілком очевидно, що до 9 травня війська РФ не дійдуть до адмінкордону.



«Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору це не має виправдання, а з політичної – просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону – «ну, ви великі молодці». Нарешті дійшли за практично 11 років війни. І при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися», – заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.