Російська авіація скинула п'ять авіабомб на Костянтинівку: у місті пошкоджений шляхопровід, проїзд неможливий

Пошкоджений шляхопровід у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська ГВА

6 травня близько 16:00 російська авіація завдала п'ять ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Окупанти застосували авіабомби ФАБ-250. Удари прийшлися по району шляхопроводу.



Шляхопровід пошкоджений, проїзд по ньому неможливий. Також пошкоджена лінія електромережі компанії «ДТЕК». Без постраждалих.

Нагадаємо, що вранці 6 травня російська армія обстріляла підприємство під містом Дружківка на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.