Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя

Суспільство



Україна повернула із російського полону 205 людей. Серед них військові ЗСУ, зокрема, Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Нацгвардії, Держприкордонслужби. Це вже п'ятий цьогорічний обмін, всього з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 4757 українців.



Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 із них перебувають на окупованих територіях України.



Бойові дії



У Краматорську внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, двоє поранено. Російська авіація скинула п'ять авіабомб на Костянтинівку: у місті пошкоджено шляхопровід, проїзд неможливий. У Сумах загинули троє людей, у тому числі шестирічна дитина, 11 людей поранено, серед них п'ятьох дітей. Троє людей отримали поранення внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, ще одна людина знаходиться під завалами зруйнованого будинку.



Під час штурму поблизу села Новопіль Волноваського району на Донеччині окупанти оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатися в полон. А потім розстріляли полонених.



Вночі 2 травня українські війська з HIMARS вдарили за місцем дислокації підрозділу штурмової роти 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ поблизу окупованого села Мирне Запорізької області. Загинули 22 військовослужбовці роти, з них троє – офіцери.