Вранці Слов'янськ атакували безпілотники: прогриміли щонайменше 9 вибухів

Слов'янськ Донецької області зазнав масованої атаки безпілотників вранці 7 травня. Ілюстративне фото

Близько 5-ї години ранку 7 травня місто Слов'янськ Донецької області було масовано атаковане російськими ударними БПЛА, передає кореспондент «Новин Донбасу».

Повідомляється, що по місту було завдано щонайменше 9 ударів.

Внаслідок повітряної атаки Слов'янськ частково залишився без електропостачання.

Місцеві жителі опублікували у пабликах відео нальоту та подальших вибухів, а також фото перших наслідків атаки.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.

Нагадаємо, в Краматорську в результаті ранкового обстрілу 6 травня одна людина загинула, двоє поранені. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Місцева влада повідомила, що всі ранкові удари, а їх було 7, припали по промзоні. Пізніше 6 травня Краматорськ атакували ще двічі.