Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів

Наслідки ударів «шахедів» по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Ввечері 6 травня війська Росії завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



У різних районах міста пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків та об'єкти інфраструктури, виникли кілька пожеж.



Також росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Без електрики залишилося понад 42 000 абонентів у двох районах міста. Через дві години енергетики відновили електропостачання.



В результаті атаки чотири людини отримали поранення.



У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області розповіли, що з-під завалів зруйнованого приватного будинку дістали двох людей.



Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Бійці ДСНС загасили всі пожежі.



У пресслужбі Національної поліції у Запорізькій області уточнили, що з-під завалів будинку дістали 36-річного чоловіка та 45-річну жінку.



Крім того, з-під завалів дістали ще одного постраждалого – 50-річного чоловіка.

Нагадаємо, що Запоріжжя атакували дрони-камікадзе «Шахед».