Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів

07 травня 2025, 09:06

Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів

Наслідки ударів «шахедів» по Запоріжжю. Фото: ДСНС Наслідки ударів «шахедів» по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Ввечері 6 травня війська Росії завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У різних районах міста пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків та об'єкти інфраструктури, виникли кілька пожеж.

Також росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Без електрики залишилося понад 42 000 абонентів у двох районах міста. Через дві години енергетики відновили електропостачання.

В результаті атаки чотири людини отримали поранення.

У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області розповіли, що з-під завалів зруйнованого приватного будинку дістали двох людей.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Бійці ДСНС загасили всі пожежі.

У пресслужбі Національної поліції у Запорізькій області уточнили, що з-під завалів будинку дістали 36-річного чоловіка та 45-річну жінку.

Крім того, з-під завалів дістали ще одного постраждалого – 50-річного чоловіка.

Нагадаємо, що Запоріжжя атакували дрони-камікадзе «Шахед».

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя
Організації
ДСНС Армія РФ
Інше
Війна Поранені Атака БПЛА Шахеди Завали
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
14:14
ФСБ готує провокації 9 Травня для звинувачення опору
10:40
Школярів у Севастополі змушують обирати виші РФ
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
усі новини
09:06
Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів
08:42
Обстріл Києва: двоє людей загинуло, шестеро травмовано — КМВА
08:01
Вранці Слов'янськ атакували безпілотники: прогриміли щонайменше 9 вибухів
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
22:54
Українські війська зупинили наступ російської піхоти під Покровськом: кадри
22:37
«Шахеди» атакували Запоріжжя: під завалами люди, виникла пожежа
22:23
Російська авіація скинула п'ять авіабомб на Костянтинівку: у місті пошкоджений шляхопровід, проїзд неможливий
21:46
На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються дійти до Дніпропетровської області – ЗСУ
20:58
ЗСУ з HIMARS вдарили по штурмовій роті армії РФ на Запоріжжі: загинули понад 20 окупантів, серед них офіцери
19:29
Оточили та змусили скласти зброю: на Донеччині росіяни розстріляли полонених українських військових
19:08
Росія завдала ракетного удару по передмістю Сум: є загиблі та поранені, серед них діти
18:45
ЗСУ знищили кілька російських загальновійськових армій під Покровськом – «Хортиця»
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
18:22
Краматорськ втретє за день потрапив під обстріл: є влучання у приватному секторі
17:47
ППО збила 9 «Шахедів» над Одесою в ніч на 6 травня
17:46
Російська армія обстріляла підприємство під Дружківкою: виникла масштабна пожежа
16:56
Окупанти просунулися біля Кам'янки та Білогорівки — DeepState
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:11
Україна повернула з полону 205 захисників у День піхоти
15:30
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по бліндажу та опорнику РФ у Тьоткіно
усі новини
ВІДЕО
Наслідки ударів «шахедів» по Запоріжжю. Фото: ДСНС Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів
07 травня, 09:06
Слов'янськ Донецької області зазнав масованої атаки безпілотників вранці 7 травня. Ілюстративне фото Вранці Слов'янськ атакували безпілотники: прогриміли щонайменше 9 вибухів
07 травня, 08:01
Удар по російській піхоті під Покровськом. Фото: кадр із відео Українські війська зупинили наступ російської піхоти під Покровськом: кадри
06 травня, 22:54
Момент знищення «Шахеда» над Одесою. Фото: кадр із відео ППО збила 9 «Шахедів» над Одесою в ніч на 6 травня
06 травня, 17:47
Наслідки обстрілу підприємства у селищі Новогригорівка на Донеччині. Фото: ДСНС Російська армія обстріляла підприємство під Дружківкою: виникла масштабна пожежа
06 травня, 17:46
205 українських військових повернулися з полону 6 травня. Фото: Офіс Омбудсмана України Україна повернула з полону 205 захисників у День піхоти
06 травня, 16:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір