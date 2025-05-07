Удари «шахедів» по Запоріжжю: поранені чотири людини, постраждалих діставали з-під завалів

Ввечері 6 травня війська Росії завдали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У різних районах міста пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних будинків та об'єкти інфраструктури, виникли кілька пожеж.
Також росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Без електрики залишилося понад 42 000 абонентів у двох районах міста. Через дві години енергетики відновили електропостачання.
В результаті атаки чотири людини отримали поранення.
У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області розповіли, що з-під завалів зруйнованого приватного будинку дістали двох людей.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Бійці ДСНС загасили всі пожежі.
У пресслужбі Національної поліції у Запорізькій області уточнили, що з-під завалів будинку дістали 36-річного чоловіка та 45-річну жінку.
Крім того, з-під завалів дістали ще одного постраждалого – 50-річного чоловіка.
Нагадаємо, що Запоріжжя атакували дрони-камікадзе «Шахед».