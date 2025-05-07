Армія РФ за добу вдарила по кількох містах та селах Донеччини: загинули чотири людини, ще 10 – поранені

За 6 травня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області – у місті Краматорськ, селах Полтавка, Яблунівка та Софіївка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: три – у місті Костянтинівка, дві – у Краматорську, дві – у селищі Олексієво-Дружківка, одна – у місті Мирноград, одна – у місті Добропілля та одна – у місті Білицьке.

Нагадаємо, що 6 травня російська авіація скинула п'ять авіабомб на Костянтинівку, внаслідок чого у місті пошкоджений шляхопровід, проїзд неможливий.