Росіяни вночі та вранці вдарили по Костянтинівці: пошкоджений автомобіль «швидкої», медиків евакуювали

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

7 травня о 02:05 російські війська з РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Повністю зруйнований приватний будинок. Пошкоджені п'ять приватних будинків, лінії електромережі компанії «ДТЕК» та газопроводу. Постраждалих немає.



Вже о 05:00 місто атакував ударний БПЛА окупантів. Пошкоджений спеціальний автомобіль екстреної медичної допомоги. Екіпаж співробітників станції швидкої медичної допомоги евакуювали парамедики поліції. Без постраждалих.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох містах та селах Донеччини, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 10 – поранені.