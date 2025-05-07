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Росіяни вночі та вранці вдарили по Костянтинівці: знищений автомобіль «швидкої», медиків евакуювали

07 травня 2025, 10:40

Росіяни вночі та вранці вдарили по Костянтинівці: знищений автомобіль «швидкої», медиків евакуювали

Знищений автомобіль «швидкої» у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Знищений автомобіль «швидкої» у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

7 травня о 02:05 російські війська з РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Повністю зруйнований приватний будинок. Пошкоджені п'ять приватних будинків, лінії електромережі компанії «ДТЕК» та газопроводу. Постраждалих немає.

Вже о 05:00 місто атакував ударний БПЛА окупантів. Пошкоджений спеціальний автомобіль екстреної медичної допомоги. Екіпаж співробітників станції швидкої медичної допомоги евакуювали парамедики поліції. Без постраждалих.

Оновлено 14:10. Горбунов уточнив, що російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував спеціальний автомобіль екстреної медичної допомоги.

Екіпаж медиків цього автомобілю на момент удару виконував свої безпосередні обов’язки – надавав медичну допомогу хворому.

Після цього другий дрон остаточно знищив вже пошкоджену карету «швидкої».

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох містах та селах Донеччини, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 10 – поранені.

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