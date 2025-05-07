Снайпер промахнувся по українському військовому на передовій

Вид з окопу на передовій. Фото: кадр із відео

Російський снайпер промахнувся по українському піхотинцю, який спостерігав за ситуацією через бінокль. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive.



«Українському військовому пощастило — куля пройшла повз», - йдеться в повідомленні.



Загалом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб.



Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.