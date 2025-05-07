Ударні безпілотники атакували військові аеродроми та підприємства у Росії

Після атаки ударних безпілотників на військовому заводі у Саранську сталася пожежа. Фото: ASTRA

Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Олексій Коваленко повідомив, що у Росії атаковано важливі підприємства військово-промислового комплексу (ВПК), а також військові аеродроми.

Зазначається, що в Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

У Тулі атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування», яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включаючи протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та бойові модулі.

Також під атакою був «СПЛАВ» — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у РФ, де створювали «Гради», «Урагани» та «Смерчі», які активно застосовуються в Україні.

Під удар безпілотників також потрапив військовий аеродром «Шайківка» у Калузької області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Авіабаза «Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29, також стала ціллю атаки ударних дронів.

Атаку на військові аеродроми та підприємства ВПК Росії підтверджують також російські ЗМІ та Z-канали.

Так, видання ASTRA сьогодні повідомило, що пожежі на військових аеродромах «Шайківка» у Калузької області та «Кубінка» у Підмосков'ї після масованої атаки БПЛА на регіони РФ зафіксували супутники системи моніторингу пожеж NASA.