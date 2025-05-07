Начальник Слов'янської МВА повідомив подробиці ранкової атаки російських дронів

Слов'янськ вкотре атакували ударними безпілотниками. Ілюстративне фото

Місто Слов'янськ Донецької області вранці 7 травня зазнало масованого російського обстрілу із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Десять БПЛА. Влучання у промзону по вулиці Вокзальній», — повідомив керівник МВА.

Він наголосив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, близько 5-ї години ранку 7 травня місто Слов'янськ Донецької області було масовано атаковане російськими ударними БПЛА, повідомляв кореспондент «Новин Донбасу». Зазначалося, що внаслідок повітряної атаки Слов'янськ частково залишився без електропостачання.