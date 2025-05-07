Війська РФ вночі вдарили по селищу під Дружківкою: є поранені, рятувальники потрапили під обстріл

Наслідки обстрілу селища Олексієво-Дружківка на Донеччині Фото: ДСНС

Вночі 7 травня російська армія обстріляла житловий сектор селища Олексієво-Дружківка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені шість приватних будинків. Загорілися три приватні будинки – площа пожежі досягла 300 квадратних метрів. Рятувальники локалізували вогонь, але під час гасіння пожежі окупанти знову почали бити по місцю проведення робіт. Через загрозу бійці ДСНС призупинили гасіння пожежі.



В результаті атаки поранені два мирних жителі.



Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков уточнив, що серед постраждалих – 17-річна дівчина.

Нагадаємо, що вночі та вранці 7 травня росіяни вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений автомобіль «швидкої», медиків евакуювали.