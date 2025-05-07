ЄС має намір повністю відмовитися від російського газу до 2027 року

Єврокомісія планує повністю заборонити імпорт російського газу в ЄС. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Комісія пропонує двоетапний план: до кінця 2025 року — заборона короткострокових контрактів на спотовому ринку, а до кінця 2027 року — повна відмова від російського газу, зокрема й уже укладених довгострокових договорів.



За даними Єврокомісії, російський газ торік становив близько 19% усього імпорту газу в ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має припинити фінансувати агресію проти України через закупівлі енергоносіїв у РФ.



Як альтернативу Євросоюз робить ставку на скраплений природний газ з інших країн.