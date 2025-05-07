У Донецькій ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів 6 травня

Росіяни не знижують інтенсивність обстрілів Донецької області. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби 76 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Є загиблі та поранені. Про це станом на ранок 7 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді поранено одну людину, пошкоджено 5 будівель. У Родинському пошкоджено 5 приватних будинків, ще 3 — у Добропіллі. У Гродівській громаді 3 будинки зруйновано та 11 пошкоджено.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки, у Ставках – один. В Олександрівській громаді пошкоджено сільгосппідприємства. У Слов'янську пошкоджено промзону. В Олексієво-Дружківці поранено 2 особи, пошкоджено 6 будинків; у Торському пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці 3 людей поранено, пошкоджено 28 приватних будинків, адмінбудівлю, 3 підприємства та 2 лінії електропередач. В Іллінівській громаді 1 особа загинула та 5 об'єктів пошкоджено в Яблонівці, 1 особа загинула та 17 об'єктів пошкоджено у Полтавці; пошкоджено 10 об'єктів в Олександро-Калиновому та 1 – у Степанівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

За добу евакуйовано 113 осіб, у тому числі 25 дітей, наголосив начальник ОВА.