ЗСУ знищили дві машини окупантів на Куп'янському напрямку

Пожежа на складі з технікою РФ. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку пілоти підрозділу «РУБАКА» вистежили й знищили ворожий транспорт в укритті. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



За даними ОСУВ «Хортиця», пілоти дронів продовжують завдавати ударів по техніці окупантів, демонструючи високу точність і майстерність.



У результаті ювелірної роботи знищено дві одиниці техніки противника. Крім того, минулої доби сили оборони відбили три атаки ворога в районах Загризового та Петропавлівки.