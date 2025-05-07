ЗСУ знищили дві машини окупантів на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку пілоти підрозділу «РУБАКА» вистежили й знищили ворожий транспорт в укритті. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
За даними ОСУВ «Хортиця», пілоти дронів продовжують завдавати ударів по техніці окупантів, демонструючи високу точність і майстерність.
У результаті ювелірної роботи знищено дві одиниці техніки противника. Крім того, минулої доби сили оборони відбили три атаки ворога в районах Загризового та Петропавлівки.
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