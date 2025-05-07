Міністром праці у Північній Осетії призначили підозрюваного у розстрілі українських військовополонених

Підозрюваний у розстрілі українських військовополонених Юрій Абаєв став міністром праці у Північній Осетії

Влада Північної Осетії призначила новим міністром праці та соціального захисту 34-річного Юрія Абаєва — колишнього офіцера російської армії з позивним «Буйвол», який брав участь у війні в Сирії та вторгненні в Україну.

Про це повідомив глава республіки Сергій Меняйло, представивши чиновника як «дисциплінованого» та «ясно розуміючого, навіщо він тут і що треба робити».

Зазначається, що Абаєв раніше служив у 70-му гвардійському мотострілецькому полку та дослужився до заступника командира частини. Він також був учасником пропагандистського проекту «Час героїв» та нагороджений званням Героя Росії.

Як заявив сам Абаєв, на новій посаді він має намір «направити всі зусилля на всебічну адаптацію учасників СВО до мирного та комфортного життя».

Між тим Головне управління розвідки України (ГУР) називає Юрія Абаєва одним з п'яти російських військових, причетних до розстрілу українських військовополонених поблизу населеного пункту Роботине в Запорізькій області. На той час він командував полком, який базувався у цьому районі.