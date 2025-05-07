Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони - Келлог

07 травня 2025, 14:43

Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони - Келлог

Спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог. Фото: Fox News Спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог. Фото: Fox News

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що Україна розглядає можливість створення тимчасової демілітаризованої зони — 15 кілометрів відведення військ з кожного боку, що дасть 30 кілометрів без бойових дій.

За його словами, ця зона перебуватиме під контролем «коаліції рішучих» і за її дотриманням можна буде спостерігати. Келлог стверджує, що українська сторона готова до такого кроку, як і до зупинки бойових дій на поточних позиціях.

«Якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів, його можна буде продовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій», — зазначив Келлог.

При цьому він зазначив, що зараз єдиною перешкодою для припинення вогню є Путін.

Раніше Келлог заявляв, що Київ погоджується піти на територіальні поступки РФ для врегулювання конфлікту в Україні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Україна припинення вогню Кіт Келлог
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
14:14
ФСБ готує провокації 9 Травня для звинувачення опору
10:40
Школярів у Севастополі змушують обирати виші РФ
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
усі новини
17:22
«Жирна ціль»: ЗСУ знищили новітню російську РСЗВ «Відродження» на Новопавлівському напрямку
17:18
США відмовляться від ідеї перемир'я в Україні на користь спроб досягнення довгострокового миру — Венс
17:16
«Білий янгол» врятував матір із дитиною двічі: чим обернулося повернення родини до Покровська після евакуації
16:56
У мережі з'явилося відео удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві
16:51
Військові РФ вдарили по Мирнограду та Іллінівці на Донеччині: загинула одна людина, ще вісім – поранені
16:43
9 травня як День перемоги втрачає значення: лише 11% українців вважають його важливим
16:16
У Сумській області помер шестирічний хлопчик після ракетного удару
16:07
Виправдовувала удари по Маріуполі: мешканці Слов'янська загрожує до 8 років в'язниці
15:50
Літак президента Сербії, який летів до Москви на парад 9 травня, екстрено приземлився у Баку — ЗМІ
15:45
ЗСУ збили дві ракети та 81 ударний дрон під час масованої атаки
15:36
Під Покровськом російські війська намагалися наступати та підібратися до українських позицій по водоймі: кадри
15:29
Кремль готується до 9 травня: мешканців Москви попросили «потерпіти» без мобільного інтернету
15:20
Путін не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських БПЛА — Пєсков
15:03
Російська авіація скинула авіабомби на село у Донецькій області: загинули дві жінки
14:43
Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони - Келлог
14:07
ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М1» вартістю 10 мільйонів доларів
13:58
Міністром праці у Північній Осетії призначили підозрюваного у розстрілі українських військовополонених
13:40
У Києві через атаку «Шахедів» загинула сім'я зооволонтерів
12:52
ЗСУ знищили дві машини окупантів на Куп'янському напрямку
12:45
У Донецькій ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів 6 травня
усі новини
ВІДЕО
Новітня російська РСЗВ «Відродження» на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео «Жирна ціль»: ЗСУ знищили новітню російську РСЗВ «Відродження» на Новопавлівському напрямку
07 травня, 17:22
Момент удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві
07 травня, 16:56
Російські окупанти у водоймі під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом російські війська намагалися наступати та підібратися до українських позицій по водоймі: кадри
07 травня, 15:36
Удар по російській системі ППО «Бук-М1». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М1» вартістю 10 мільйонів доларів
07 травня, 14:07
Кіт постраждав унаслідок атаки «Шахедів». Фото: кадр із відео У Києві через атаку «Шахедів» загинула сім'я зооволонтерів
07 травня, 13:40
Пожежа на складі з технікою РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили дві машини окупантів на Куп'янському напрямку
07 травня, 12:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір