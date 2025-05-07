Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони - Келлог

Спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог. Фото: Fox News

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що Україна розглядає можливість створення тимчасової демілітаризованої зони — 15 кілометрів відведення військ з кожного боку, що дасть 30 кілометрів без бойових дій.

За його словами, ця зона перебуватиме під контролем «коаліції рішучих» і за її дотриманням можна буде спостерігати. Келлог стверджує, що українська сторона готова до такого кроку, як і до зупинки бойових дій на поточних позиціях.

«Якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів, його можна буде продовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій», — зазначив Келлог.

При цьому він зазначив, що зараз єдиною перешкодою для припинення вогню є Путін.

Раніше Келлог заявляв, що Київ погоджується піти на територіальні поступки РФ для врегулювання конфлікту в Україні.