Путін не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських БПЛА — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Спікер Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів сьогодні заявив, що Володимир Путін не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських безпілотників по Росії, передає ТАСС.

«Президент Росії не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських БПЛА», — сказав Пєсков.

Він також зазначив, що ініціатива Путіна про перемир'я в дні святкування перемоги над нацизмом все ще чинна.

Раніше повідомлялося, що глава Кремля Володимир Путін нібито дав вказівку Міністерству оборони РФ визначити цілі у Києві для удару балістичними ракетами «Орєшнік».