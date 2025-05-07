Путін не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських БПЛА — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів сьогодні заявив, що Володимир Путін не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських безпілотників по Росії, передає ТАСС.
«Президент Росії не давав жодних нових вказівок щодо дій у відповідь на атаки українських БПЛА», — сказав Пєсков.
Він також зазначив, що ініціатива Путіна про перемир'я в дні святкування перемоги над нацизмом все ще чинна.
Раніше повідомлялося, що глава Кремля Володимир Путін нібито дав вказівку Міністерству оборони РФ визначити цілі у Києві для удару балістичними ракетами «Орєшнік».
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