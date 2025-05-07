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ЗСУ збили дві ракети та 81 ударний дрон під час масованої атаки

07 травня 2025, 15:45

ЗСУ збили дві ракети та 81 ударний дрон під час масованої атаки

F-16 повертається після збиття «шахедів». Фото: ПС ЗСУ F-16 повертається після збиття «шахедів». Фото: ПС ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про збиття двох балістичних ракет і 81 ударного безпілотника під час масованої атаки РФ.



З 20:30 6 травня до 13:30 7 травня ворог випустив п'ять балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» і 187 ударних та імітаційних БпЛА. З них дві ракети й 81 дрон були знищені силами ППО.

Крім того, 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок атак постраждали Київська, Сумська, Житомирська області, а також Донеччина і Запорізька область.

Нагадаємо, близько 5-ї години ранку 7 травня місто Слов'янськ Донецької області було масовано атаковано російськими ударними БпЛА.

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