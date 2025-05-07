Кремль готується до 9 травня: мешканців Москви попросили «потерпіти» без мобільного інтернету

У Москві та області (РФ) на період дня перемоги можуть відключити мобільний інтернет. У Кремлі заявили, що обмеження пов'язані з безпековими питаннями і продовжаться до 10 травня.



Прессекретар президента Дмитро Пєсков попросив москвичів «з розумінням ставитись до проблем з інтернетом».



«Ми всі, як москвичі, як жителі міста, хочемо, щоб це славне свято перемоги було відзначене на належному рівні, як задумано організаторами. Ми маємо враховувати небезпечне сусідство, яке ми маємо. У зв'язку з цим протягом усіх днів, коли тут будуть гості цих свят, до 10 травня включно, потрібно було готовим до обмежень у роботі мобільного інтернету», — заявив Пєсков російським ЗМІ.



На збої в роботі мобільного інтернету росіяни почали скаржитися з 5 травня, коли у Москві відбулася репетиція параду до дня перемоги. Тоді Роскомнагляд заявляв, що жодних обмежень доступу не зафіксовано.



«Водночас користувачам доступний Wi-Fi, що дозволяє мінімізувати незручності для більшості громадян. Подібний досвід вже напрацьовувався в Криму, де відключення під час атак ЗСУ стали стандартною практикою та продемонстрували свою ефективність», — сказав член комітету Держдуми з інформполітики Антон Нємкін.



7 травня в деяких районах Москви перестали працювати банкомати, у мешканців з'явилися проблеми з доступом до банківських додатків, сервіси доставлення їжі та замовлення таксі.



У Держдумі заявили, що Москва може наслідувати приклад окупованого Криму.

Як повідомлялося, Кремль готує святкові заходи до 9 травня. До Москви запрошено представників різних країн світу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що має намір наступного тижня відвідати Москву, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги над нацизмом. Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом наступного тижня.