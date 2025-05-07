У Сумській області помер шестирічний хлопчик після ракетного удару

Результат ракетного удару. Фото: Кордон.Медіа

У лікарні помер шестирічний Борис Зінченко, який постраждав унаслідок ракетного удару по Великій Чернеччині 6 травня. Про це повідомляє видання «Кордон.Медіа».



Хлопчик відвідував дитячий садок №6, співробітники якого назвали його доброю, активною та усміхненою дитиною.

Шестирічний Борис Зінченко. Фото: Кордон.Медіа

Унаслідок обстрілу також загинули 20-річна дівчина і 41-річний чоловік. У Сумській громаді 7 та 8 травня оголошено Днями жалоби за загиблими.

Раніше стало відомо, що у Києві через атаку «Шахедів» загинула родина зооволонтерів.