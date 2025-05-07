Виправдовувала удари по Маріуполі: мешканці Слов'янська загрожує до 8 років в'язниці

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру жінці, яка у соціальних мережах виправдовувала військову агресію Росії проти України.



Як встановило слідство, у березні 2022 року мешканка міста Слов'янськ активно підтримувала вторгнення Росії. На своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте» вона робила репости проросійського змісту, включаючи відео, в яких виправдовувалися бомбардування Маріуполя російськими військами.



У результаті жінці повідомили про підозру за ч. 2 та год. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — за виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та прославлення її учасників.



Досудове розслідування продовжується. Жінці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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