У мережі з'явилося відео удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві

Момент удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео удару російського дрона-камікадзе «Шахед» по торгово-розважальному центру DreamTown у Києві. Кадри опублікував Telegram-канал «Реальний Київ».



На відео, знятому місцевою мешканкою, чути звук БпЛА, що наближається, за яким слідує яскравий спалах. Фільмування почалося відразу після першого удару в Оболонському районі столиці.



Нагадаємо, що внаслідок атаки «Шахедів» у ніч із 3 на 4 травня постраждали 7 осіб, включно з двома підлітками 14 і 17 років. Уламки дронів зафіксовано в трьох районах міста.

Рятувальники ліквідують пожежу після удару російського БпЛА. Фото: ДСНС Києва.

В Оболонському районі спалахнула пожежа у квартирі 12-поверхового будинку, вогонь поширився на дах. Також згоріли 7 автомобілів біля житлового будинку.

Нагадаємо, що у Києві через атаку «Шахедів» загинула родина зооволонтерів.