США відмовляться від ідеї перемир'я в Україні на користь спроб досягнення довгострокового миру — Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: NBC News

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон уникне ідеї перемир'я в Україні — оскільки вона не подобається Росії, передає ТАМС.

«США намагаються сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання і уникнути ідеї перемир'я, оскільки Росії вона не подобається», — сказав Венс.

Він додав, що Росія, на думку США, вимагає на переговорах надто багато, але зацікавлена у мирі.

США вважають, що наступним великим кроком на переговорах мають стати прямі контакти Росії та України.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що Україна розглядає можливість створення тимчасової демілітаризованої зони — 15 кілометрів відведення військ з кожного боку, що дасть 30 кілометрів без бойових дій.