«Білий янгол» врятував матір із дитиною двічі: чим обернулося повернення родини до Покровська після евакуації

На території підконтрольної українській владі частині Донецької області проживає близько 280 тисяч мирних жителів. Серед них — понад 21 тисячу дітей. З початку оголошеної евакуації регіон уже залишили понад 1,2 мільйона людей, у тому числі 190,6 тисяч дітей та 46,5 тисяч людей з інвалідністю. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



За словами Дмитра Петліна, начальника оперативно-чергової служби, зараз у 17 громадах, офіційно визнаних зоною активних бойових дій, залишаються жити близько 27,5 тисяч людей, з них — 175 дітей.



У восьми населених пунктах області продовжується примусова евакуація сімей із дітьми. Станом на 6 травня, на місцях залишаються 173 дитини. Зокрема, йдеться про село Новоселівка Лиманської громади, міста Білицьке, селища Водянське, Світле та Шевченко Добропільської громади, села Матяшеве Криворізької громади.



З 1 травня примусову евакуацію було оголошено також у селах Шахове та Торецьке Шаховської громади. На момент оголошення там проживало 80 дітей, зараз залишаються 26.



За минулий тиждень із населених пунктів, де діє обов'язкова евакуація, вдалося вивезти 71 дитину.



Однак влада фіксує випадки, коли евакуйовані сім'ї повертаються додому, що призводить до трагедій. Про один такий випадок повідомив Дмитро Пожарський, начальник відділу з надання соцпослуг.



Мешканка Покровська вже була евакуйована разом із 10-річною дочкою, але згодом повернулася. Нещодавно її знову евакуював екіпаж «Білого янгола», проте жінка потрапила під обстріл і дістала поранення. Крім того, під завалами було втрачено дитячі документи. Зараз вона пройшла лікування у Дніпрі та повторно вирушила з дитиною у безпечне місце через Павлоград.



За минулий тиждень 24 особи, які потребували допомоги, були безплатно розміщені у безпечних регіонах. Четверо обрали для себе Галичину, ще 20 (зокрема 12 дітей) вирушили у шелтер Благодійного фонду Save Ukraine у Київській області.



Щодня триває евакуація маломобільних людей похилого віку, які обслуговуються соцпрацівниками терцентрів. Але багато хто з них погоджується на виїзд тільки тоді, коли ситуація стає критичною або їхнє житло вже зруйноване. Наразі в регіоні проживає 2574 таких людей, які до останнього відмовляються залишати свої будинки.

7 травня о 02:05 російські війська з РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Тоді ж російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував спеціальний автомобіль екстреної медичної допомоги. Екіпаж медиків цього автомобіля на момент удару виконував свої безпосередні обов'язки — надавав медичну допомогу хворому.



Трьох сестер та їхнього батька евакуювали «Білі янголи» з прифронтового села Світле Покровського району.