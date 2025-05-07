На Харківщині засудили мобілізованого, який готував удар по власному підрозділу

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканця Харківської області, якого визнали винним у державній зраді. Як з'ясувало слідство, він був агентом російської військової розвідки (ГРУ) і передавав координати для авіаударів щодо українських захисників.



Чоловіка, мобілізованого до української армії, дистанційно завербували представники ГРУ у серпні 2024 року. За завданням російських кураторів він мав навести кориговані авіабомби (КАБи) на розташування підрозділу, в якому сам проходив службу.



В обмін на дані люди з РФ пообіцяли «евакуацію» агенту на територію РФ. Згідно з планом, він мав прибути на передову до початку удару, де росіяни готували йому коридор для переходу через лінію фронту.



Проте співробітники СБУ затримали чоловіка восени 2024 року — на етапі підготовки до передачі координат та втечі. Як з'ясувалося, чоловік також збирав інформацію про позиції української ППО, щоб допомогти військам РФ обійти систему захисту під час авіаудару.



Зібраних доказів виявилося достатньо, щоби колегія суддів визнала обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану.



Раніше Служба безпеки України повідомила про вирок щодо агента російської військової розвідки (ГРУ), який передавав окупанту координати українських військових.