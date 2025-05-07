У Дніпропетровській області співробітники ДСНС врятували цуценя з вогню

У селі Мала Долина Криворізького району рятувальники ДСНС Дніпропетровської області врятували цуценя з палаючої господарської будівлі. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України.
Пожежа охопила не тільки споруду, а й близько 2 тонн пшениці, що зберігалася всередині. Попри густий дим, рятувальники виявили цуценя й успішно винесли його з небезпечної зони. Тварина не постраждала.
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