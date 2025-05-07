Міноборони України спростувала «заяву Умєрова» про теракт у Харкові

Інформація, яка розповсюджується в Telegram-каналах нібито від імені міністра оборони України Рустема Умєрова щодо нещодавнього теракту в Харкові, є фейком. Про це повідомили в Telegram-каналі міністерства оборони України.



Зазначається, що міністр не робив подібних заяв, а також не має офіційних облікових записів у Telegram. Публікації, що розповсюджуються від його імені, — помилкові і не мають відношення до офіційної позиції відомства.



«Росія активно застосовує фейки як елемент інформаційної війни в умовах повномасштабного вторгнення. Закликаємо зберігати інформаційну гігієну та перевіряти джерела перед розповсюдженням будь-яких повідомлень», — наголосили в міністерстві.



Йдеться про інформацію про те, що нібито в Харкові внаслідок підриву автомобіля загинув Андрій Гуменний — головний інженер та провідний розробник авіаційного науково-технічного об'єднання КНК, який спеціалізується на безпілотниках.